Trofeul Ballon d'Or (Balonul de Aur) se decernează celui mai bun fotbalist al lumii, în sezonul precedent. A fost înființat de revista franceză France Football, în 1956, fiind oferit doar fotbaliștilor europeni, până în 1994, sub denumirea oficială de European Footballer of the Year, apoi onoarea a fost extinsă pentru jucătorii de alte origini, dar care evoluează în Europa, până în 2006.

Ulterior, toți jucătorii profesioniști au devenit eligibili, după 2007, iar selecționerii, jurnaliștii și căpitanii echipelor naționale au putut vota, după 2016. Pe lista celor care au triumfat se află nume aproape necunoscute astăzi, precum Florian Albert, Josef Masopust, Oleg Blokhin sau Allan Simonsen, iar printre țările care au un câștigător se află URSS (3), Cehoslovacia, Bulgaria, Liberia, Scoția, Ucraina sau Irlanda de Nord.

Lista câștigătorilor Balonul de Aur, după numărul de trofee câștigate:

8 trofee

Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) / Argentina / FC Barcelona, PSG

5 trofee

Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) / Portugalia / Manchester United, Real Madrid

3 trofee

Michel Platini (1983, 1984, 1985) / Franța / Juventus

Johan Cruyff (1971, 1973, 1974) / Olanda / Ajax Amsterdam, FC Barcelona

Marco van Basten (1988, 1989, 1992) / Olanda / AC Milan

2 trofee

Franz Beckenbauer (1972, 1976) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen

Ronaldo Nazario (1997, 2002) / Brazilia / FC Barcelona, Inter Milano

Alfredo Di Stefano (1957, 1959) / Spania / Real Madrid

Kevin Keegan (1978, 1979) / Anglia / Hamburger SV

Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen

1 trofeu

Stanley Matthews (1956) / Anglia / Blackpool FC

Raymond Kopa (1958) / Franța / Real Madrid

Luis Suarez (1960) / Spania / FC Barcelona

Omar Sivori (1961) / Italia / Juventus

Josef Masopust (1962) / Cehoslovacia / Dukla Praga

Lev Yashin (1963) / URSS / Dinamo Moscova

Denis Law (1964) / Scoția / Manchester United

Eusebio (1965) / Portugalia / Benfica Lisabona

Bobby Charlton (1966) / Anglia / Manchester United

Florian Albert (1967) / Ungaria / Ferencvaros

George Best (1968) / Irlanda de Nord / Manchester United

Gianni Rivera (1969) / Italia / AC Milan

Gerd Muller (1970) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen

Oleg Blokhin (1975) / URSS / Dinamo Kiev

Allan Simonsen (1977) / Danemarca / Borussia Monchengladbach

Paolo Rossi (1982) / Italia / Juventus

Igor Belanov (1986) / URSS / Dinamo Kiev

Ruud Gullit (1987) / Olanda / AC Milan

Lothar Matthaus (1990) / Germania / Inter Milano

Jean-Pierre Papin (1991) / Franța / Olympique Marseille

Roberto Baggio (1993) / Italia / Juventus

Hristo Stoichkov (1994) / Bulgaria / FC Barcelona

George Weah (1995) / Liberia / PSG

Matthias Sammer (1996) / Germania / Borussia Dortmund

Zinedine Zidane (1998) / Franța / Juventus

Rivaldo (1999) / Brazilia / FC Barcelona

Luis Figo (2000) / Portugalia / FC Barcelona

Michael Owen (2001) / Anglia / Liverpool

Pavel Nedved (2003) / Cehia / Juventus

Andriy Shevchenko (2004) / Ucraina / AC Milan

Ronaldinho (2005) / Brazilia / FC Barcelona

Fabio Cannavaro (2006) / Italia / Juventus

Kaka (2007) / Brazilia / AC Milan

Luka Modric (2018) / Croația / Real Madrid

Karim Benzema (2022) / Franța / Real Madrid

Rodri (2024) / Spania / Manchester City

Ousmane Dembele (2025) / Franța / PSG

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