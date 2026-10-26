Trofeul Ballon d'Or (Balonul de Aur) se decernează celui mai bun fotbalist al lumii, în sezonul precedent. A fost înființat de revista franceză France Football, în 1956, fiind oferit doar fotbaliștilor europeni, până în 1994, sub denumirea oficială de European Footballer of the Year, apoi onoarea a fost extinsă pentru jucătorii de alte origini, dar care evoluează în Europa, până în 2006.
Ulterior, toți jucătorii profesioniști au devenit eligibili, după 2007, iar selecționerii, jurnaliștii și căpitanii echipelor naționale au putut vota, după 2016. Pe lista celor care au triumfat se află nume aproape necunoscute astăzi, precum Florian Albert, Josef Masopust, Oleg Blokhin sau Allan Simonsen, iar printre țările care au un câștigător se află URSS (3), Cehoslovacia, Bulgaria, Liberia, Scoția, Ucraina sau Irlanda de Nord.
Lista câștigătorilor Balonul de Aur, după numărul de trofee câștigate:
8 trofee
Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) / Argentina / FC Barcelona, PSG
5 trofee
Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) / Portugalia / Manchester United, Real Madrid
3 trofee
Michel Platini (1983, 1984, 1985) / Franța / Juventus
Johan Cruyff (1971, 1973, 1974) / Olanda / Ajax Amsterdam, FC Barcelona
Marco van Basten (1988, 1989, 1992) / Olanda / AC Milan
2 trofee
Franz Beckenbauer (1972, 1976) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen
Ronaldo Nazario (1997, 2002) / Brazilia / FC Barcelona, Inter Milano
Alfredo Di Stefano (1957, 1959) / Spania / Real Madrid
Kevin Keegan (1978, 1979) / Anglia / Hamburger SV
Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen
1 trofeu
Stanley Matthews (1956) / Anglia / Blackpool FC
Raymond Kopa (1958) / Franța / Real Madrid
Luis Suarez (1960) / Spania / FC Barcelona
Omar Sivori (1961) / Italia / Juventus
Josef Masopust (1962) / Cehoslovacia / Dukla Praga
Lev Yashin (1963) / URSS / Dinamo Moscova
Denis Law (1964) / Scoția / Manchester United
Eusebio (1965) / Portugalia / Benfica Lisabona
Bobby Charlton (1966) / Anglia / Manchester United
Florian Albert (1967) / Ungaria / Ferencvaros
George Best (1968) / Irlanda de Nord / Manchester United
Gianni Rivera (1969) / Italia / AC Milan
Gerd Muller (1970) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen
Oleg Blokhin (1975) / URSS / Dinamo Kiev
Allan Simonsen (1977) / Danemarca / Borussia Monchengladbach
Paolo Rossi (1982) / Italia / Juventus
Igor Belanov (1986) / URSS / Dinamo Kiev
Ruud Gullit (1987) / Olanda / AC Milan
Lothar Matthaus (1990) / Germania / Inter Milano
Jean-Pierre Papin (1991) / Franța / Olympique Marseille
Roberto Baggio (1993) / Italia / Juventus
Hristo Stoichkov (1994) / Bulgaria / FC Barcelona
George Weah (1995) / Liberia / PSG
Matthias Sammer (1996) / Germania / Borussia Dortmund
Zinedine Zidane (1998) / Franța / Juventus
Rivaldo (1999) / Brazilia / FC Barcelona
Luis Figo (2000) / Portugalia / FC Barcelona
Michael Owen (2001) / Anglia / Liverpool
Pavel Nedved (2003) / Cehia / Juventus
Andriy Shevchenko (2004) / Ucraina / AC Milan
Ronaldinho (2005) / Brazilia / FC Barcelona
Fabio Cannavaro (2006) / Italia / Juventus
Kaka (2007) / Brazilia / AC Milan
Luka Modric (2018) / Croația / Real Madrid
Karim Benzema (2022) / Franța / Real Madrid
Rodri (2024) / Spania / Manchester City
Ousmane Dembele (2025) / Franța / PSG
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