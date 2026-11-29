FCSB a reușit să „spargă gheața” pe o vreme incomodă. Echipa roș-albastră, revenită pe stadionul din Ghencea, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui Csikszereda în etapa a 17-a din SuperLiga.

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Golurile au fost marcat de către Joyskim Dawa, după un corner, și Denis Drăguș, care a profitat de o respingere neinspirată a lui Eduard Pap la un penalty apărat.

Pe lângă cei doi marcatori, Ofri Arad a ieșit în evidență în partida din Ghencea. Introdus pe teren la pauză, mijlocașul a fost înlocuit după puțin peste jumătate de oră.

În momentul schimbării, Laurențiu Reghecampf a fost surprins țipând la jucătorul său, astfel că discuțiile referitoare la gestul antrenorului nu au întârziat să apară.

La o zi după victoria roș-albaștrilor, Mihai Stoica a mărturisit că, după părerea sa, mijlocașul nu a suferit o umilință. Acesta și-a consolidat argumentul prin faptul că Ofri Arad a avut o evoluție sub așteptări, astfel că Laurențiu Reghecampf a acționat în consecință.

„(n.r. Cum vezi toată povestea cu Ofri Arad?) Eu am părerea mea. Eu am spus de multe ori că se dă o prea mare importanță acestor chestii. Sunt chestii mai rare când un jucător este introdus la pauză și iese în a doua jumătate a meciului. Pentru mine nu e o chestie umilitoare, nu e o umilință. De ce să fie o chestie umilitoare? Este pur și simplu o schimbare impusă de anumite rațiuni.

Așa cum Miculescu și Joao Paulo era logic să fie schimbați la pauză pentru că n-au fost la meci, așa nu este o chestie cu totul și cu totul ieșită din comun că a fost schimbat Ofri după jumătate de oră. Ăia au fost schimbați după 45 de minute, ăsta după 30 de minute. Mie mi se pare că n-au sens cuvintele astea, că umilință, că nu știu ce, nu văd sensul, Am mai văzut chestia asta și în trecut. Un jucător, dacă intră, nu e neapărat nevoie să rămână până la sfârșitul meciului. Eu așa văd lucrurile. Sub nicio formă nu văd ceva foarte-foarte grav ce s-a întâmplat, nu văd umilință la asta. Mi se pare mai umilitor când un jucător important, cu experiență, este introdus în prelungiri, să fie schimbare tactică”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.