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Golul finalului de an în Premier League! Maddison, execuție spectaculoasă „a la Budescu”

Tottenham parcurge cea mai bună perioadă din ultimul an, iar forma bună a echipei a fost demonstrată și în partida cu Sunderland, din etapa a 12-a din Premier League.

Meciul a început spectaculos, Meunier fiind eliminat încă din minutul 12, după un fault dur. Avantajul numeric a fost speculat de Tottenham, care a deschis scorul în minutul 35, prin James Maddison.

Același James Maddison a dus tabela la 0-2 în minutul 70 al întâlnirii. Revenit curând din accidentare, starul lui Tottenham a marcat spectaculos direct din corner.

Reușita a fost una de-a dreptul inedită și va candida clar la „Golul Anului” în Premier League. Iubitorii fotbalului autohton s-au gândit, fără doar și poate, la Constantin Budescu după reușita lui Maddison.

Motivul? „Budi” era cunoscut pentru execuțiile spectaculoase în momentul în care activa în primul eșalon din România. Nu de puține ori Budescu a învins portarii adverși fie din corner, fie din unghiuri considerate la prima vedere „imposibile”.