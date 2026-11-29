Cosmin Olăroiu e cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului din Emirate, statut la care a ajuns grație celor 16 trofee pe care le-a cucerit până acum cu Al-Ain, Al-Ahli / Shabab Al-Ahli și Sharjah.

Având în vedere rezultatele pe care le-a avut din 2011 încoace, de când a ajuns în micuțul stat din zona Golfului Persic, poate că mulți au fost tentați să creadă că, la Al-Jazira, formație pe care a preluat-o în iunie, Oli cu greu poate depăși performanțele sale anterioare. Dar la ce rezultate are tehnicianul român pănă acum, fix asta se conturează: un sezon istoric!

Noua poreclă a lui Olăroiu, în Emirate: „Mareșalul“

Ca să ne dăm seama de ce a reușit Oli până acum cu Al-Jazira, trebuie să spunem că echipa sa e în cursă pentru... patru trofee! În campionat, Al-Jazira e pe locul 2, la un punct de liderul Al-Wasl Dubai, dar și cu un meci mai puțin disputat. În Champions League Two, formația din Abu-Dhabi a rezolvat deja calificarea, în optimi, de pe locul 1 în grupă. În fine, în cele două competiții KO, Cupa Președintelui și Cupa Ligii, Al-Jazira e calificată deja, în sferturi.

Cu un asemenea parcurs, fanii au publicat o fotografie realizată în Photoshop cu tehnicianul român. Imaginea s-a viralizat pe rețelele de socializare, fiind însoțită de noua poreclă a lui Oli: „Mareșalul“.

În trecut, datorită rezultatelor sale, în Emirate, Olăroiu s-a ales și cu alte două porecle: „Kaiserul“ și „Vânătorul de trofee“.

Olăroiu, cifrele unui sezon excelent cu Al-Jazira

Revenind la campania actuală, cifrele pe care le are Al-Jazira până acum vorbesc de la sine:

*19 meciuri în toate competițiile, 13 victorii, 5 egaluri, 1 înfrângere

*Procentajul victoriilor: 68,4%

*Pentru prima dată în istoria clubului, Al-Jazira e neînvinsă în campionat, în primele opt etape.

*Al-Jazira e singura echipă fără înfrângere în campionatul din Emirate, în acest sezon.

*Al-Jazira se poate lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat (doar 6 goluri primite) și al treilea cel mai bun atac (16 goluri înscrise).