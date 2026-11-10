Aurelien Tchouameni provoacă îngrijorare în tabăra Franței. Mijlocașul lui Real Madrid nu a putut finaliza antrenamentul de marți cu reprezentativa „Cocoșului galic” și va fi supus unor teste pentru a stabili amploarea accidentării în zona inghinală.

Aurelien Tchouameni s-a accidentat

Potrivit L'Equipe, citată de Marca, el ar putea părăsi cantonamentul lui „Les Bleus” și ar putea rata următoarele meciuri internaționale.

Accentul se pune acum pe stabilirea naturii exacte a accidentării. Franța va călători în Italia joi și va găzdui Turcia duminică în următoarele două meciuri din Liga Națiunilor.

În urma absențelor lui Pierre-Emerick Kalulu și Marcus Thuram, Zidane s-ar putea să fie nevoit să se descurce și fără jucătorul lui Real Madrid, care a ratat deja convocarea anterioară din septembrie-octombrie.

La acea vreme, Zidane a decis să-l lase la Madrid, considerând că acesta nu era încă în condiție fizică optimă după accidentarea la adductor suferită în timpul Cupei Mondiale din Statele Unite.

Real Madrid, cu ochii în patru

Testele de marți vor fi cruciale în stabilirea amplorii disconfortului și în a decide dacă Tchouaméni poate continua cu echipa națională a Franței sau trebuie să se întoarcă la Madrid.

Real Madrid, care nu a primit încă confirmarea Federației Franceze de Fotbal (FFF), va monitoriza progresul său, așteptând să afle dacă acest eșec ar putea pune în pericol disponibilitatea sa pentru meciurile viitoare.