Dorin Rotariu a reuşit o dublă pentru formaţia de ligă secundă Igdir FK, învingătoare cu scorul de 3-1 pe terenul formaţiei de liga a patra, 1926 Bulancakspor, în turul al treilea al Cupei Turciei.

Rotariu, care a înscris în minutele 14 şi 45+1, a reuşit astfel primele sale goluri în tricoul echipei Igdir FK. Ultimul gol a fost marcat de Dogukan Ay Saritaş (90+3). Potrivit Agerpres, pentru gazde a punctat Hasan Kuş (65).

Rotaru joacă din vară la Igdir FK, după ce, anterior, a evoluat la Ankaragucu.

Meciurile din turul următor vor avea loc în perioada 2-4 decembrie, iar apoi competiţia va continua cu faza grupelor.

