Prima ligă din Turcia s-a umplut de jucători români, în acest sezon, însă, din păcate, cei mai mulți dintre ei sunt ba la echipe mediocre, ba sunt marginalizați la cluburile lor.

Sport.ro a scris, în weekend, despre cazurile care îi au în prim-plan pe Marius Ștefănescu (ex-FCSB) și pe Ianis Hagi (Alanyaspor), ambele nefericite pentru fotbaliștii pomeniți. Din păcate, și ultimul meci al etapei a 10-a a adus un rezultat de coșmar pentru cei doi români pe care îi avem la Gaziantep. Vorbim despre Alexandru Maxim (35 de ani) și Deian Sorescu (28 de ani).

Gaziantep, strivită de Fenerbahce

Cu Maxim în primul 11 și integralist și cu Sorescu introdus imediat după pauză, Gaziantep a fost bătută categoric de Fenerbahce: 0-4! Formația din Istanbul a înscris de două ori pe repriză: En Nesyri (5, 21) și Talisca (78, 88).

La gazde, Maxim a fost notat de Flashscore cu 6,4, în timp ce Sorescu a fost notat cu 5,8. Media echipei a fost de 6,2.

După acest eșec, Gaziantep ocupă locul 6 din 18 în Superliga turcă, având 17 puncte. Fenerbahce e pe 3 cu 22 de puncte, la șase puncte de liderul Galatasaray.

