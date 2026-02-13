Mijlocașul Florian Loshaj (29 de ani), internaționalul kosovar trecut pe la Poli Iași și dorit de Gigi Becali după ce i-a dat gol lui FCSB de la 30 de metri, și-a schimbat zilele trecute echipa în Turcia. Căpitan la Istanbulspor, el s-a transferat definitiv la Igdir FK - ambele cluburi evoluează în 1.Lig, divizia secundă a fotbalului turc.

Debutul la Igdir, fosta echipă a lui Dorin Rotariu, a fost perfect pentru Loshaj: pasă de gol duminică în campionat în 3-1 cu Serikspor, apoi gol astăzi, în al doilea meci jucat pentru noua echipă, în 1-1 cu Umraniyespor (etapa 25 din 1.Lig).

🎥⚽ Tsunami’den klas kafa vuruşu! pic.twitter.com/59umhk9I09 — Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü (@igdirFK) February 8, 2026

Kosovarul s-a remarcat la Poli Iași în prima parte a sezonului 2019-2020 (19 meciuri, 3 goluri și 3 pase de gol în Superligă), când a fost disputat de ”granzii” FCSB, CFR Cluj, CS Universitatea Craiova și Viitorul (actuala Farul) Constanța. Lui FCSB Loshaj i-a dat gol de la 30 de metri într-o victorie a celor de la Poli Iași, scor 2-1. În ianuarie 2020, kosovarul care acum are 24 de selecții la națională a semnat însă cu Cracovia Krakow din Ekstraklasa poloneză, de unde s-a transferat apoi în Turcia. Foto: Sport Pictures, Igdir FK