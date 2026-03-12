Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (judeţul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima şi cea mai importantă medalie din carieră.

CS Dinamo București: ”Veste tristă! Andrei Socaci a fost un fenomen”

”RIP Andrei Socaci

O veste tristă pentru Dinamo și sportul românesc: fostul mare campion la haltere ANDREI SOCACI s-a stins din viață la numai 59 de ani.

Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (județul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră. Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur - 5 argint - 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.

După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni.

Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Dinamo pe Facebook.