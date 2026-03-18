Antrenorul a bifat până acum 34 de apariții în toate competițiile pe banca lui Rapid și a înregistrat o medie de 1,85 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid

Rapid a anunțat printr-un comunicat că tatăl lui Constantin Gâlcă a trecut în neființă și că antrenorul echipei din Giulești trece printr-o perioadă extrem de dureroasă.

Cel mai probabil, Gâlcă nu va fi pe banca Rapidului în următoarele meciuri.

”Antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, și familia sa se confruntă cu o nouă pierdere dureroasă, marcată de decesul tatălui său.

Familia Rapid este alături Mister și apropiații săi și își exprimă profundul regret pentru această pierdere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, scrie Rapid.