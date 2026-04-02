După 18 meciuri pe banca tehnică a „tricolorilor” și după mai multe probleme de sănătate, tehnicianul în vârstă de 80 de ani a ajuns la finalul mandatului de selecționer.

“Domnul Mircea Lucescu a acceptat această provocare și a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune și o dedicare fără margini. Prin efortul său neobosit și devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Națională și pentru fotbal, câștigând astfel respectul și recunoștința noastră, a tuturor iubitorilor de fotbal”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, în comunicatul oficial FRF.

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al României

Mircea Lucescu este așteptat să ocupe un nou rol în cadrul FRF, anunță Răzvan Burleanu.

„Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu a strâns 11 victorii, un egal și șase înfrângeri pe banca naționalei, începând cu o victorie, scor 3-0, cu Kosovo și încheind cu eșecul din amicalul cu Slovacia, scor 0-2.