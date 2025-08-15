Empoli a învins, vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute, scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.

Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Mijlocaşul tricolor a ratat un penalty, în minutul 22, când portarul Edoardo Motta a respins şutul acestuia de la 11 metri. Scorul era 1-0 pentru oaspeţi, după golul lui Gondo, din minutul 13.

Totuşi, Ilie şi-a luat revanşa în minutul 64, atunci când a adus egalarea pe tabela de marcaj cu acest gol spectaculos:

