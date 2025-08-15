VIDEO Rareș Ilie, splendoare în iarbă: golul său din Cupa Italiei, fabulos!

Rareș Ilie, splendoare &icirc;n iarbă: golul său din Cupa Italiei, fabulos! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul rapidist pare că s-a acomodat repede la noua sa echipă, Empoli.

TAGS:
Rares IlieEmpolireggianaCupa Italiei

Empoli a învins, vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute, scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.

Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Mijlocaşul tricolor a ratat un penalty, în minutul 22, când portarul Edoardo Motta a respins şutul acestuia de la 11 metri. Scorul era 1-0 pentru oaspeţi, după golul lui Gondo, din minutul 13.

Totuşi, Ilie şi-a luat revanşa în minutul 64, atunci când a adus egalarea pe tabela de marcaj cu acest gol spectaculos:

Cum rezultatul după 90 de minute a fost 1-1, s-a trecut la lovituri de departajare. Empoli a înscris de trei ori şi a avut o ratare, în timp ce Reggiana a ratat toate cele trei penalty-uri executate.

Potrivit news.ro, Rareş Ilie a fost înlocuit în minutul 85.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
Trump și Putin se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA &icirc;l va &icirc;nt&acirc;mpina (presă)
ARTICOLE PE SUBIECT
Rareș Ilie, debut spectaculos cu gol, la Empoli: c&acirc;te minute a adunat la noua sa echipă
Rareș Ilie, debut spectaculos cu gol, la Empoli: câte minute a adunat la noua sa echipă
Rareș Ilie a semnat cu Empoli și nu s-a ascuns să o spună: &bdquo;Să devin un număr 10 bun pentru Rom&acirc;nia&rdquo;
Rareș Ilie a semnat cu Empoli și nu s-a ascuns să o spună: „Să devin un număr 10 bun pentru România”
Empoli l-a prezentat pe Rareș Ilie. Mesajul transmis de Nice
Empoli l-a prezentat pe Rareș Ilie. Mesajul transmis de Nice
ULTIMELE STIRI
ACUM, pe VOYO: Liverpool - Bournemouth 0-0 | &rdquo;Cormoranii&rdquo; s-au poziționat &icirc;n jumătatea adversă
ACUM, pe VOYO: Liverpool - Bournemouth 0-0 | ”Cormoranii” s-au poziționat în jumătatea adversă
Dinamo &ndash; UTA 0-1: Abdallah a marcat &icirc;mpotriva fostei sale echipe!
Dinamo – UTA 0-1: Abdallah a marcat împotriva fostei sale echipe!
Moment de reculegere pe Anfield pentru Diogo Jota. Fotbaliștii, copleșiți de emoție
Moment de reculegere pe Anfield pentru Diogo Jota. Fotbaliștii, copleșiți de emoție
Andrei Rațiu, ce debut de sezon &icirc;n Spania: Rayo, victorie spectaculoasă &icirc;n prima etapă
Andrei Rațiu, ce debut de sezon în Spania: Rayo, victorie spectaculoasă în prima etapă
Omagiu pentru Diogo Jota, la Liverpool - Bournemouth (EXCLUSIV VOYO)
Omagiu pentru Diogo Jota, la Liverpool - Bournemouth (EXCLUSIV VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drita - FCSB 1-3 a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO | Campioana Rom&acirc;niei, meci perfect la Priștina și calificare &icirc;n play-off-ul UEL

Drita - FCSB 1-3 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO | Campioana României, meci perfect la Priștina și calificare în play-off-ul UEL

Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: &rdquo;Nu prea a contat&rdquo;

Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: ”Nu prea a contat”

Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a &icirc;nvins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava

Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a învins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct &icirc;n Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct în Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

Reacția clubului Aberdeen după ce a aflat că se va duela cu FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League

Reacția clubului Aberdeen după ce a aflat că se va duela cu FCSB în play-off-ul Europa League

Costel Pantilimon, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB: E unul dintre jucătorii buni ai campionatului

Costel Pantilimon, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB: "E unul dintre jucătorii buni ai campionatului"

CITESTE SI
Trump și Putin se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA &icirc;l va &icirc;nt&acirc;mpina (presă)

stirileprotv Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!