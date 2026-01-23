Un portar din prima ligă, împușcat mortal în timpul protestelor sângeroase din Iran

Teroarea instaurată de regimul de la Teheran a lovit năprasnic și în lumea sportului de performanță. Salar Behdari, un goalkeeper de perspectivă care apăra culorile clubului Aluminium Arak FC, și-a pierdut viața în mijlocul conflictelor de stradă care au cuprins țara. Tânărul a fost victima unei represiuni brutale, fiind împușcat în zone vitale.



Contul Persian Soccer, o sursă care monitorizează atent situația fotbalului din regiune, a transmis detaliile cutremurătoare ale incidentului: „Cu regret, anunțăm vestea primului deces confirmat al unui jucător din Persian Gulf Pro League. Salar Behdari avea doar 20 de ani și era portarul clubului Aluminium Arak FC. A fost împușcat în timpul protestelor de către escadroanele morții ale Republicii Islamice, fiind lovit în inimă și gât. Un tânăr fotbalist iranian promițător, cu toată viața înainte – încă o tinerețe distrusă de masacrul din Iran”.

