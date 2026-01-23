Un portar din prima ligă, împușcat mortal în timpul protestelor sângeroase din Iran

Un portar din prima ligă, împușcat mortal în timpul protestelor sângeroase din Iran Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalul iranian este în doliu după ce tânărul portar Salar Behdari, legitimat la Aluminium Arak FC, a fost ucis de regim la doar 20 de ani.

TAGS:
Aluminium Arak FCSalar Behdari
Din articol

Teroarea instaurată de regimul de la Teheran a lovit năprasnic și în lumea sportului de performanță. Salar Behdari, un goalkeeper de perspectivă care apăra culorile clubului Aluminium Arak FC, și-a pierdut viața în mijlocul conflictelor de stradă care au cuprins țara. Tânărul a fost victima unei represiuni brutale, fiind împușcat în zone vitale.

Contul Persian Soccer, o sursă care monitorizează atent situația fotbalului din regiune, a transmis detaliile cutremurătoare ale incidentului: „Cu regret, anunțăm vestea primului deces confirmat al unui jucător din Persian Gulf Pro League. Salar Behdari avea doar 20 de ani și era portarul clubului Aluminium Arak FC. A fost împușcat în timpul protestelor de către escadroanele morții ale Republicii Islamice, fiind lovit în inimă și gât. Un tânăr fotbalist iranian promițător, cu toată viața înainte – încă o tinerețe distrusă de masacrul din Iran”.

Cifre contradictorii ale unui masacru

Dimensiunea tragediei este greu de cuantificat în acest moment, informațiile oficiale fiind contrazise vehement de organizațiile independente. Bilanțul publicat de autorități indică 3.117 persoane ucise începând cu 28 decembrie. Totuși, realitatea din stradă pare mult mai crudă.

Agenția Human Rights Activists News Agency susține că numărul victimelor a ajuns la cel puțin 4.560. Mai mult, un jurnalist din Teheran a menționat, sub protecția anonimatului, că cifra reală depășește deja 5.000 de morți, existând temeri că bilanțul final ar putea sări de 20.000 de victime în cel mai amplu val de proteste de la Revoluția din 1979.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea
ULTIMELE STIRI
Hermannstadt - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii”, ratare mare
Hermannstadt - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii”, ratare mare
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Mihai Teja, dezamăgit total după o nouă înfrângere: „Mi-a fost rușine să mă uit la meci”
Mihai Teja, dezamăgit total după o nouă înfrângere: „Mi-a fost rușine să mă uit la meci”
Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club
Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club
Golul etapei din Superliga?! L-a lăsat mască pe portar cu o execuție de pus în ramă
Golul etapei din Superliga?! L-a lăsat mască pe portar cu o execuție de pus în ramă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Ionuț Radu, din nou erou la Celta Vigo! Nota primită după victoria cu Lille

Ionuț Radu, din nou erou la Celta Vigo! Nota primită după victoria cu Lille



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Hermannstadt - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii”, ratare mare
Hermannstadt - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii”, ratare mare
Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial! Prima reacție a clubului
Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial! Prima reacție a clubului
Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club
Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”
CITESTE SI
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea

stirileprotv Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

”John Wick” de România. Descinderi în București și Vâlcea într-o afacere internațională de asasini plătiți

stirileprotv ”John Wick” de România. Descinderi în București și Vâlcea într-o afacere internațională de asasini plătiți

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!