Florinel Coman (27 de ani) poate depune mărturie că banii n-aduc fericirea. Cel puțin, nu și cea fotbalistică.

În Qatar, fostul golgheter al FCSB-ului ar fi ajuns la cel mai mare salariu pe care l-a avut vreodată, 2 milioane de dolari pe an. Asta dacă ne luăm după declarațiile recente ale lui Gigi Becali. Cert e că, la Doha, Florinel câștigă bine. Și, foarte probabil, și-a asigurat liniștea financiară pentru restul vieții.

Cum rămâne însă cu fotbalistul Florinel Coman? Ei bine, aici avem de-a face cu un jucător pentru care prestațiile de nivel înalt s-au terminat, odată cu transferul la Al-Gharafa. Practic, acel star al FCSB-ului, cel mai bun fotbalist al Superligii noastre în 2024, în momentul plecării sale în Qatar, a „murit“ între timp.

Coman, trei goluri în tot anul 2025!

Când a semnat cu Al-Gharafa, Florinel venea după două sezoane spectaculoase în tricoul roș-albaștrilor: 82 de meciuri, 29 de goluri si 22 de pase de gol. Aceste cifre i-au convins pe arabi să plătească peste 6 milioane de dolari pe un jucător care se afla și în circuitul echipei naționale.

Acum însă, Coman e de nerecunoscut! El tocmai a jucat ultimul său meci, în 2025, după cum Sport.ro a arătat aici.

Ce a produs fostul golgheter al roș-albaștrilor, în materie de cifre, în acest an? Iată răspunsul:

*1 gol în Cagliari - Parma (2-1), pe 9 februarie 2025. Meciul lui debut în Serie A.

*2 goluri și 1 pasă de gol în Cupa Qatarului.

Firește, pe fondul acestei prăbușiri, Coman a pierdut și echipa națională. Ultima sa prezență la națională datează din 18 noiembrie 2024, de la meciul România - Cipru (4-1) în ultima etapă din Nations League. În acel meci, Florinel a avut un gol și o pasă de gol.

Paradoxul unei prăbușiri: necazul fotbalistic al lui Coman l-ar apropia de un „restart“

Și, totuși, zicala tot răul spre bine se poate aplica și în cazul lui Coman. În acest moment, Al-Gharafa și-ar dori să scape de un fotbalist de „umplutură“ cu un salariu mare. Pentru că, începând de astăzi, când s-a redeschis perioada de transferuri în Qatar, Al-Gharafa îl poate înlocui pe Coman cu un alt străin de care antrenorul Pedro Martins chiar să se folosească într-un sezon în care echipa atacă titlul.

Desigur, prima opțiune a arabilor ar fi transferul defintiv al lui Coman, astfel încât să fie recuperată măcar o parte din suma plătită pentru aducerea lui.

Dar, dacă nicio echipă nu s-ar arăta dispusă să-l ia pe Coman, atunci e posibil ca arabii să treacă la planul B. Și anume împrumutul lui Coman sau rezilierea contractului pe cale amiabilă, astfel încât să scape de povara salariului jucătorului și să-l și înlocuiască imediat cu un fotbalist cerut de antrenor.

În concluzie, necazul fotbalistic al lui Coman, devenit un jucător cu un randament foarte slab, îl poate apropia de o relansare a carerei sale, la o altă echipă. Ceea ce a încercat, ce-i drept, la începutul acestui an, la Cagliari, dar fără succes.

