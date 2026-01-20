OFICIAL Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj!

Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj! Superliga
Achiziție importantă la Universitatea Cluj.

U Cluj CFR Cluj Oucasse Mendy La Louviere Olympique Marseille

U Cluj l-a transferat marţi pe Oucasse Mendy, jucător francez de origine senegaleză care a evoluat până acum în prima ligă din Belgia, la formaţia La Louviere, a anunţat gruparea ardeleană pe site-ul său oficial.

Interesant este că ieri presa belgiană anunța transferul fotbalistului la rivala CFR Cluj!

Deturnare de ultim moment sau eroare a jurnaliștilor din Belgia, cert este că Mendy a devenit jucătorul ”studenților” clujeni.

"FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu formaţia RAAL La Louviere, care evoluează în prima ligă belgiană, pentru transferul jucătorului francez de bandă dreaptă Oucasse Mendy.

Pe numele său complet Oucasse N'Dayanthane Mendy, jucătorul, care deţine şi cetăţenie senegaleză, a evoluat la grupele de juniori ale celor de la Olympique de Marseille, echipa din oraşul său natal", se arată pe site-ul lui U Cluj.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani a evoluat în cariera de până acum la formaţiile Montpellier B, Marignane GFC, FC Martigues şi RAAL La Louviere.

Pentru La Louviere, francezul a evoluat în 17 partide în prima parte a actualului sezon, marcând un gol şi oferind o pasă decisivă.

Oucasse Mendy este al doilea jucător legitimat de Universitatea Cluj în această iarnă după fundaşul Andrei Coubiş, împrumutat de la clubul italian Sampdoria.

