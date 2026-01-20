U Cluj l-a transferat marţi pe Oucasse Mendy, jucător francez de origine senegaleză care a evoluat până acum în prima ligă din Belgia, la formaţia La Louviere, a anunţat gruparea ardeleană pe site-ul său oficial.

Interesant este că ieri presa belgiană anunța transferul fotbalistului la rivala CFR Cluj!

Deturnare de ultim moment sau eroare a jurnaliștilor din Belgia, cert este că Mendy a devenit jucătorul ”studenților” clujeni.

