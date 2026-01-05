Sfâșietor! A murit, la doar 14 ani, în incendiul de la Crans-Montana

La cinci zile după incendiul unui bar din Crans-Montana (Elveţia) în noaptea de Anul Nou, gruparea franceză FC Sochaux-Montbéliard a anunţat moartea lui Noa Thévenot El Kaim Billah, fiul lui Xavier Thévenot, „membru al consiliului de supraveghere şi liderul echipei care a salvat FCSM în 2023”.



„În aceste momente de suferinţă de nedescris, FC Sochaux-Montbéliard doreşte să transmită cele mai sincere gânduri şi tot sprijinul său familiei lui Noa Thévenot El Kaim Billah, apropiaţilor săi, precum şi tuturor persoanelor afectate de această tragedie. Clubul se alătură durerii lor şi le împărtăşeşte suferinţa”, a comunicat clubul pe reţelele sale sociale.



Puţin mai devreme în cursul zilei, clubul Racing Besançon a publicat, de asemenea, un mesaj de omagiu pentru tânărul de 14 ani, care a făcut parte „din echipele de juniori de la U6 la U11”. „Întreaga noastră instituţie transmite sincere condoleanţe familiei sale, celor apropiaţi şi tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit. Gândurile noastre îi însoţesc în această încercare cutremurătoare”, a scris clubul.



Duminică, Ministerul Afacerilor Externe francez a anunţat că nouă francezi au fost identificaţi printre cadavrele găsite în incendiu şi că 23 de cetăţeni francezi au fost răniţi. În total, 40 de persoane au murit şi 116 au fost rănite, potrivit autorităţilor locale. „Cele 116 persoane rănite au fost toate identificate. 83 dintre ele sunt încă spitalizate”, a dezvăluit luni poliţia cantonală.



Autorităţile au reuşit, de asemenea, să identifice fiecare dintre victime. Este vorba de 21 de cetăţeni elveţieni, o cetăţeană franco-elveţiană şi 18 cetăţeni străini cu vârste cuprinse între 14 şi 39 de ani, jumătate dintre ei fiind minori. Printre străini se numără, pe lângă franco-elveţianca, opt francezi (dintre care unul cu triplă cetăţenie franco-israeliană-britanică), şase italieni, o belgiancă, o portugheză, un român şi un turc.

