100.000 de € din donații, strânși pentru familia lui Jesus de Miguel

Jucătorul echipei Herculés, Fran Sol Ortiz, a iniţiat o strângere de fonduri pentru a sprijini familia lui Jesus de Miguel, care a decedat tragic marţi în urma unui şoc suferit în timpul unui meci. S-au strâns până acum peste 100.000 de euro, relatează RMC Sport.

„Banii nu vor aduce alinare, dar acest gest de solidaritate va permite familiei să simtă cu adevărat sprijinul întregii lumi a fotbalului. Cred că un gest concret le va fi mai de folos decât simplele postări cu fotografia lor, chiar dacă este vorba doar de 0,00000000000001%. Toată suma va fi donată fiului său, soţiei şi părinţilor săi”, se poate citi pe pagina de pe platforma gofundme.

La trei zile de la lansarea campaniei, s-au strâns deja peste 100.000 de euro, dintre care 15.000 de euro proveniţi de la Karl Christian Septien, preşedintele clubului Cádiz.

Joi, la două zile după moartea sa, Jesus de Miguel a fost înmormântat la Navahermosa, satul familiei sale, însoţit de aproximativ 400 de persoane, printre care personalităţi ale fotbalului spaniol, precum preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, sau selecţionerul Luis de la Fuente, precum şi colegii săi de la Tenerife.

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