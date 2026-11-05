În ziua înmormântării, familia lui Jesus de Miguel a oferit o primă reacție după tragedia din Spania

În ziua înmormântării, familia lui Jesus de Miguel a oferit o primă reacție după tragedia din Spania Fotbal extern
SPORT.RO
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Jesus de Miguel, atacantul lui Tenerife care a decedat la vârsta de 30 de ani, va fi înmormântat astăzi.

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Jesus de Miguel a murit marţi dimineaţă la spital, în urma unei ciocniri teribile cu portarul Jesus Owono, în timpul unui meci din Liga 2 între echipa sa şi Andorra. În timp ce urmărea mingea, a fost lovit cu genunchiul de către portarul advers în zona toracică şi s-a prăbuşit pe gazon.

Comunicatul familiei lui Jesus de Miguel, după tragedia din Spania

Jesus de Miguel va fi înmormântat joi după-amiază, în Navahermosa (Toledo). În aceeași zi, familia fotbalistului a emis un comunicat în care mulțumește pentru sprijin, solicită intimitate în această perioadă și vorbește despre "golul imposibil de umplut" lăsat de dispariția lui Jesus.

"În aceste momente dificile pentru noi, vrem să le mulțumim din suflet tuturor pentru cuvintele frumoase și pentru dovezile de afecțiune pe care le primim.

Nu avem suficiente cuvinte pentru a vă mulțumi pentru fiecare mesaj, fiecare telefon și fiecare gest de afecțiune.

Le mulțumim tuturor celor care s-au gândit la el, coechipierilor, prietenilor, suporterilor și tuturor cluburilor care au dorit să ne transmită condoleanțe și să ne fie alături în aceste clipe dureroase.

Să simțim atâta iubire pentru Jesus și să vedem cât de mult a însemnat pentru atât de mulți oameni este ceva ce vom păstra mereu în suflet.

De aceea, vă rugăm respectuos să ne fie protejată intimitatea, atât nouă, cât și tuturor celor care ne sunt alături în aceste momente. Avem nevoie să ne trăim doliul în liniștea pe care o asemenea situație o cere.

Înțelegem afecțiunea, preocuparea și sprijinul pe care dispariția lui le stârnește și suntem profund recunoscători. Jesus lasă un gol imposibil de umplut, dar și o amintire de neprețuit în sufletele tuturor celor care am avut norocul să-l avem în viața noastră.

Vă mulțumim că l-ați iubit, că îl păstrați în amintire și că ne sunteți alături", a transmis familia lui Jesus de Miguel, potrivit Marca.

Portarul Jesus Owono, protejat de FC Andorra: "E acasă, departe de știri și fără telefon"

După ciocnirea brutală cu portarul Owono, Jesus de Miguel a suferit un stop cardiac pe teren. Atacantul lui Tenerife a decedat o zi mai târziu, la spital.

FC Andorra, care și-a amânat următorul meci de campionat după tragedia care a marcat lumea fotbalului, a organizat o sesiune de antrenament voluntară, în cadrul zilei de miercuri. Printre puținii jucători care nu au participat s-a numărat și portarul Owono, anunță El Pais.

Cotidianul spaniol anunță că FC Andorra a decis să îl protejeze pe Owono în această perioadă: "Se află acasă, alături de partenera sa, departe de știri și fără telefonul mobil, pentru a fi protejat de relatările despre moartea lui De Miguel și de valul de furie de pe rețelele sociale".

De altfel, Owono a oferit o primă reacție în cadrul unui comunicat publicat de FC Andorra.

"Acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea. Îmi este greu să îmi găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să înțeleg tot ce s-a întâmplat.

Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia sa și la toți cei care l-au iubit.

Știu că vor exista multe întrebări la care va trebui să răspund și voi înfrunta tot ce va urma cu tot respectul. Dar, în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la altceva decât la Jesus și la durerea prin care trecem.

Odihnește-te în pace, Jesus", a transmis Jesus Owono într-un comunicat oficial publicat de FC Andorra.

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