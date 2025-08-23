Să se teamă Dennis Man?! Ce a spus antrenorul lui PSV după debutul românului în Olanda

Dennis Man și-a făcut debutul la PSV Eindhoven în victoria cu Groningen, scor 4-2, în runda a treia din Eredivisie.

Esmir BajraktarevićPSV EindhovenDennis ManPeter Boszgroningen
Man a fost titularizat în duelul cu Groningen, însă a fost înlocuit după prima repriză, când scorul era 1-1.

Peter Bosz, impresionat de puștiul Bajraktarević, cel care l-a înlocuit pe Dennis Man și a marcat două goluri

În locul său a fost trimis pe teren tânărul Esmir Bajraktarević (20 de ani), un bosniac născut în SUA, care a marcat golurile de 2-1 și 4-1. Rivalul pe post al lui Dennis Man a cules laude din partea antrenorului Peter Bosz.

"Sunt foarte fericit pentru puști. Nu prea a primit multe minute din partea mea în ultimele șase luni, dar încă e incredibil de tânăr. 

Se vede că poate juca foarte bine, însă încă mai are multe de învățat. S-a văzut asta și azi, după ce a dat două goluri și încerca în momente greșite să dea mingea printre picioarele adversarilor.

Dar Bajraktarević e tânăr, deci e în regulă. Sunt foarte mulțumit de contribuția pe care a adus-o. Azi a făcut diferența", a spus Peter Bosz, potrivit vi.nl.

Esmir Bajraktarević a fost cumpărat de PSV Eindhoven la începutul acestui an, de la New England Revolution, pentru 3 milioane de euro. Bosniacul a fost folosit puțin în sezonul trecut - puțin peste 30 de minute pe parcursul a cinci meciuri, însă în acest sezon a prins deja minute în două dueluri din Eredivisie.

Dennis Man, 45 de minute pe teren la debutul pentru PSV

Man a fost titularizat pe postul de extremă dreapta, iar în atac i-a avut alături pe veteranul Ivan Perisic (36 de ani), mutat în centru pentru acest joc, și pe Ruben van Bommel (21), fiul fostului mare fotbalist Mark van Bommel.

Pe parcursul celor 45 de minute, Man a trimis un șut pe poartă, a avut 43 de atingeri, iar 25 dintre cele 27 de pase încercate au fost precise. A câștigat 3 dintre cele 7 dueluri în care a fost implicat și a fost faultat de două ori, potrivit Sofascore.

Pentru PSV, care are 9 puncte după primele 3 etape, urmează meciul cu Telstar, sâmbătă, 30 august, de la ora 21:00, în runda a patra din Eredivisie.

