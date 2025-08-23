Să se teamă Dennis Man?! Ce a spus antrenorul lui PSV după debutul românului în Olanda

Man a fost titularizat în duelul cu Groningen, însă a fost înlocuit după prima repriză, când scorul era 1-1.

Peter Bosz, impresionat de puștiul Bajraktarević, cel care l-a înlocuit pe Dennis Man și a marcat două goluri



În locul său a fost trimis pe teren tânărul Esmir Bajraktarević (20 de ani), un bosniac născut în SUA, care a marcat golurile de 2-1 și 4-1. Rivalul pe post al lui Dennis Man a cules laude din partea antrenorului Peter Bosz.



"Sunt foarte fericit pentru puști. Nu prea a primit multe minute din partea mea în ultimele șase luni, dar încă e incredibil de tânăr.



Se vede că poate juca foarte bine, însă încă mai are multe de învățat. S-a văzut asta și azi, după ce a dat două goluri și încerca în momente greșite să dea mingea printre picioarele adversarilor.



Dar Bajraktarević e tânăr, deci e în regulă. Sunt foarte mulțumit de contribuția pe care a adus-o. Azi a făcut diferența", a spus Peter Bosz, potrivit vi.nl.

Esmir Bajraktarević a fost cumpărat de PSV Eindhoven la începutul acestui an, de la New England Revolution, pentru 3 milioane de euro. Bosniacul a fost folosit puțin în sezonul trecut - puțin peste 30 de minute pe parcursul a cinci meciuri, însă în acest sezon a prins deja minute în două dueluri din Eredivisie.

