Dennis Man, scos la pauză! Cum s-a descurcat la debutul pentru PSV Eindhoven
Dennis Man (26 de ani) a debutat la PSV Eindhoven, sâmbătă seară, la meciul cu Groningen, contând pentru etapa a treia din Eredivisie.

Dennis Man PSV Eindhoven groningen Eredivisie
Dennis Man a debutat la PSV Eindhoven

După ce a fost rezervă neutilizată weekend-ul recut, la Twente - PSV 0-2, Dennis Man a fost titularizat de Peter Bosz în duelul cu FC Groningen.

Man a fost titularizat pe postul de extremă dreapta, iar în atac i-a avut alături pe veteranul Ivan Perisic (36 de ani), mutat în centru pentru acest joc, și pe Ruben van Bommel (21), fiul fostului mare fotbalist Mark van Bommel.

Cu Man pe teren, PSV a deschis scorul în minutul 32, prin Guus Til, care a fost atent la o respingere, însă Groningen a egalat cu șase minute înainte de pauză prin Brynjolfur Willumsson.

Dennis Man nu a mai revenit pe teren după pauză. Peter Bosz l-a înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani), care a făcut 2-1 după doar câteva secunde de la intrarea pe teren. Ruben van Bommel a înscris pentru 3-1 în minutul 49.

Dennis Man, în PSV Eindhoven - Groningen

Pe parcursul celor 45 de minute, Man a trimis un șut pe poartă, a avut 43 de atingeri, iar 25 dintre cele 27 de pase încercate au fost precise. A câștigat 3 dintre cele 7 dueluri în care a fost implicat și a fost faultat de două ori, potrivit Sofascore.

Pentru PSV urmează meciul cu Telstar, sâmbătă, 30 august, de la ora 21:00, în runda a patra din Eredivisie.

