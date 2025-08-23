Dennis Man a debutat la PSV Eindhoven

După ce a fost rezervă neutilizată weekend-ul recut, la Twente - PSV 0-2, Dennis Man a fost titularizat de Peter Bosz în duelul cu FC Groningen.



Man a fost titularizat pe postul de extremă dreapta, iar în atac i-a avut alături pe veteranul Ivan Perisic (36 de ani), mutat în centru pentru acest joc, și pe Ruben van Bommel (21), fiul fostului mare fotbalist Mark van Bommel.



Cu Man pe teren, PSV a deschis scorul în minutul 32, prin Guus Til, care a fost atent la o respingere, însă Groningen a egalat cu șase minute înainte de pauză prin Brynjolfur Willumsson.



Dennis Man nu a mai revenit pe teren după pauză. Peter Bosz l-a înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani), care a făcut 2-1 după doar câteva secunde de la intrarea pe teren. Ruben van Bommel a înscris pentru 3-1 în minutul 49.

