După mai multe runde de negocieri, PSV Eindhoven a ajuns la un acord cu Parma în privința sumei de transfer pentru internaționalul român. Astfel, campioana ultimilor doi ani din Eredivisie ar urma să plătească nouă milioane de euro.



Dennis Man, salariu mai mic la PSV



Olandezii au bătut palma și cu jucătorul, urmând ca acesta să primească un salariu mai mic față de cel de la Parma.



Potrivit Golazo, Man va fi plătit cu 1,5 milioane de euro pe sezon la Eindhoven, în timp ce la Parma primea două milioane de euro.



Dacă se va transfera la Eindhoven, Dennis Man va fi al treilea român care evoluează pentru PSV, după Gică Popescu și Ovidiu Stîngă.



Peter Bosz, antrenor PSV: "Evident că știu cine este Dennis Man"



În urmă cu câteva zile, când apăruseră primele informații despre interesul lui PSV pentru Dennis Man, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) spunea că nu a auzit de jucătorul român. Vineri, la conferința de presă premergătoare jocului cu Sparta Rotterdam, tehnicianul a declarat că, de fapt, îl știe pe Man, însă nu dorește să discute mai mult înainte de oficializarea transferului.



"Evident că știu cine este Dennis Man, dar pot vorbi mai mult despre el în momentul în care batem palma pentru transfer. Cu siguranță că îl știam. Știu tot ce se întâmplă la PSV.



Căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o extremă dreapta. Trebuie să fie un jucător de calitate", a spus Peter Bosz, potrivit ESPN.

