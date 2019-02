Declaratie incredibila a celui mai apropiat prieten al lui Sala: "A fost FORTAT sa urce in avionul ala!"

Maximiliano Duarte, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Emiliano Sala, a facut o declaratie incredibila.



Potrivit lui Duarte, Sala a fost fortat sa urce in avionul ce urma sa-l duca la Cardiff, avion ce avea sa dispara de pe radare.



"El (n.red. agentul) e responsabil! Exista un mare adevar in spatele acestei povesti si acela este ca exista un vinovat. Pentru ca Emiliano nu a vrut nicio secunda sa urce in acel avion. Fiecare are obligatii, si ca jucator profesionist trebuie sa te conformezi. Emi a fost fortat sa se urce in avion in acea noapte, cu toate ca el ar fi preferat si recomandase sa nu plece, avand in vedere conditiile", a declarat Maximiliano Duarte, pentru America Noticias.

Autoritatile britanice anunta ca au vazut un cadavru in epava avionului din Canalul Manecii. AAIB investigheaza avionul picat cu un aparat video momentan, dupa ce un submarin a fost trimis la locul accidentului.

Tragic, in imaginile video se poate observa un ocupant in mijlocul epavei. AAIB isi planuieste acum urmatoarele mutari, in colaborare cu familiile pilotului si pasagerului, dar si a politiei.