Declaratia surprinzatoare a selectionerului Argentinei! Ce a spus despre absenta lui Messi de la nationala: "Acum suntem o echipa!"

Argentina a castigat cu 4-0 partida amicala de joi in fata Iraq-ului.

Selectionerul interimar al nationalei Argentinei, Lionel Scaloni, ales temporar dupa plecarea lui Jorge Sampaoli la finalul Mondialului ratat, a oferit o declaratie neasteptata. Argentina s-a impus cu 4-0 in fata Iraq-ului in primul meci dintr-un turneu in care se mai afla Brazilia si Arabia Saudita, cele doua urmand sa joace in aceasta seara.

Scaloni nu s-a bazat pe Leo Messi, cel care nu va mai juca in acest an pentru nationala: "Sper ca Messi sa fie in viitor la nationala, este cel mai bun jucator din lume! Daca nu va fi, ar trebui sa incercam sa jucam ca o echipa, asta e ideea, sa jucam ca o echipa si sa fim greu de invinsi" a spus Scaloni.

Lautaro Martinez a marcat primul sau gol in tricoul Argentinei, Roberto Pereyra, Geman Pezzella si Franco Cervi marcand celelalte goluri din partida care a avut loc pe stadionul Printul Faisal bin Fahd din Riad.