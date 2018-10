Nimeni nu a pariat pe ei! Europa, luata prin surprindere de golgheteri surpriza! Jucatorii care se uita de sus la Messi, Ronaldo si Neymar!

Europa are golgheteri noi in acest sezon.

Dupa ani in care topurile pentru Gheata de Aur au fost dominate de aceeasi jucatori, Europa are marcatori de top noi.

Spania a ramas fara Ronaldo, insa nici Messi nu se simte prea bine. Golgheterul sezonului pana acum e Stuani de la Girona, echipa infratita cu Manchester City. Pe locul al doilea se afla Andre Silva de la liderul surpriza Servilla. Messi e abia pe locul 3, cu 6 reusite in acest sezon.

Top marcatori Spania

Stuani (8) Girona

André Silva (7) Sevilla

Messi (6) Barcelona

Ben Yedder (5) Sevilla

Aspas (5) Celta

Juventus a platit 115 milioane de euro pentru Cristiano Roanaldo, insa golgheterul din Serie A este polonezul Piatek de la Genoa, cu 9 reusite. Piatek a venit mult mai ieftin in aceasta vara din Polonia: doar 4,5 milioane de euro a costat transferul sau de la Cracovia. Insignie de la Napoli si Defrel de la Sampdoria sunt pe podiumul golgheterilor in Italia in acest moment.

Top marcatori Italia

Krzysztof Piatek (9) Genoa

Insigne (6) Napoli

Defrel (5) Sampdoria

Immobile (5) Lazio

Higuaín (4) Milan

Mandzukic (4) Juventus

Cristiano Ronaldo (4) Juventus

De Paul (4) Udinese

Paco Alcacer a plecat de la Barcelona si bine a facut! A renascut in Germania si ocupa primul loc in clasament alaturi de Dortmund, spre surprinderea tuturor. Alcacer a inscris 6 goluri pana acum, cu unul mai mult decat Duda de la Hertha. Plea de la Gladbach ocupa locul al treilea. Bayern nu are jucator in primii 8 marcatori ai campionatului!

Top marcatori Germania

Si Premier League propune o surpriza in topul marcatorilor: Eden Hazard de la Chelsea. Belgianul e intre cei mai buni jucatori din Anglia in fiecare sezon, insa nu este chiar un golgheter. Belgianul a explodat insa sub comanda lui Sarri la Chelsea si a marcat de 7 ori pana acum. Kane ocupa locul al doilea, in timp ce Aguero e pe locul 3. Salah, golgheterul de anul trecut, nu e in primii 5.

Top marcatori Anglia

Hazard (7) Chelsea

Kane (5) Tottenham

Agüero (5) Manchester City

Mitrovic (5) Fulham

Murray (5) Brighton