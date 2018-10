FABULOS! Stanciu e al doilea din Europa! Ronaldo, Messi, Mbappe si Neymar nu prind nici top 25. Cine e cel mai bun fotbalist al startului de sezon

Jan Riha, analist si scouter, a creat un algoritm de evaluare pentru fotbalisti bazat pe 41 de indicatori. Conform lui Riha, Stanciu e al doilea jucator al momentului in Europa. Pe primul loc e pustiul-minune Dominik Szoboszlai (17 ani). Aflat in proprietatea lui Red Bull Salzburg, Szoboszlai e imprumutat in liga secunda din Austria, la Liefering, dar e deja anuntat drept una dintre marile lovituri ale viitorului.

Stanciu vine imediat dupa maghiar in topul lui Riha. Analistul specifica faptul ca valoarea campionatelor a influentat coeficientul fiecarui fotbalist, insa chiar si in aceste conditii cifrele lui Stanciu sunt impresionante. Din top 5 campionate, doar Kroos si Rakitic prind locuri in primii 25 de jucatori ai Europei.



How good can Szoboszlai get and can he actually produce this level of performances in a top league soon?

It's obvious that the quality of the league has a huge influence on this (Kroos & Rakitic came out in TOP25 of top5 leagues) and that it would drop, but it's still insane. pic.twitter.com/otHXTdiTAM