Mbappe, noul STAR din fotbal! Comparatie incredibila cu Messi la 19 ani: rezultatul este zdrobitor

Kylian Mbappe a fost numit de revista TIME "viitorul fotbalului".

La 19 ani, 9 luni si 20 de zile, Kylian Mbappe este deja unul dintre cei mai buni jucatori din lume. Atacantul francez a devenit campion mondial in aceasta vara si a inceput fantastic si in actuala stagiune - are 8 goluri si 3 assist-uri pana acum, in 5 meciuri jucate! In ultima etapa, a marcat pentru prima data 4 goluri intr-un meci, in victoria categorica cu 5-0 a lui PSG in fata lui Lyon.

Cei de la Marca au facut o comparatie intre cifrele reusite de Mbappe pana acum si ce reusise Leo Messi pana la aceeasi varsta. Iar rezultatul este zdrobitor in favoarea lui Mbappe - are deja 67 de goluri, in timp ce Messi avea doar 20 pana la aceasta varsta! Mbappe sta mai bine la toate capitolele in ceea ce priveste golurile marcate!

Neymar a declarat recent ca Mbappe este favoritul sau la Balonul de Aur alaturi de Messi si Cristiano Ronaldo iar francezul este vazut cu sanse reale de a intra in primii 3! De asemenea, Mbappe poate deveni primul jucator din istorie care castiga de 2 ori trofeul acordat de Tuttosport pentru cel mai bun tanar jucator din lume!