Decizie șoc a lui Zinedine Zidane! Campionul mondial, fără viitor la naționala Franței

Decizie șoc a lui Zinedine Zidane! Campionul mondial, fără viitor la naționala Franței Fotbal extern
SPORT.RO
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Zinedine Zidane a luat o decizie importantă.

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Zinedine ZidaneFrantaN'Golo Kante
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Finalul Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic a adus schimbări importante în naționala Franței. După 14 ani ca selecționer, Didier Deschamps a fost înlăturat de la cârma primei reprezentative, iar în locul său a fost instalat Zinedine Zidane.

N'Golo Kante, fără viitor la naționala Franței

Zinedine Zidane are în față acțiunea de la finalul lunii septembrie - începutul lunii octombrie, când Franța va disputa nu mai puțin de patru meciuri în UEFA Nations League.

Misiunea fostului antrenor de la Real Madrid nu va fi del﻿oc ușoară, în condițiile în care Didier Deschamps a avut rezultate notabile la prima reprezentativă, cum ar fi Campionatul Mondial din 2018.

Totuși, „Zizou” dorește să vină cu un suflu nou, iar mai mulți jucători importanți din mandatul lui Deschamps nu mai intră în calculele pentru viitor. L'Equipe a notat că N'Golo Kante, mijlocaș ajuns la 35 de ani, nu mai are viitor la echipa națională. Motivul? Zidane vrea să renunțe la jucătorii în vârstă.

De-a lungul carierei, Kante a adunat 69 de selecții și a marcat două goluri pentru prima reprezentativă a Franței. Cel mai important moment este, fără doar și poate, cel din 2018, când mijlocașul a cucerit Campionatul Mondial.

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Franța, grupă de foc în Nations League

Franța face parte din Grupa A din UEFA Nations League. Programul elevilor lui Zinedine Zidane este următorul:

  • Turcia vs. Franța – Vineri, 25 septembrie, ora 21:45
  • Belgia vs. Franța – Luni, 28 septembrie, ora 21:45
  • Franța vs. Italia – Vineri, 2 octombrie, ora 21:45
  • Franța vs. Belgia – Luni, 5 octombrie, ora 21:45
  • Italia vs. Franța – Joi, 12 noiembrie, ora 21:45
  • Franța vs. Turcia – Duminică, 15 noiembrie, ora 21:45
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