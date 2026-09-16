Federaţia Franceză de Fotbal a anunţat oficial, marţi, compoziţia completă a staffului selecţionerului echipei naţionale, Zinedine Zidane, cu patru zile înainte de anunţarea componenţei lotului pentru primele meciuri din Liga Naţiunilor, transmite AFP.
Stafful naţionalei Franţei cuprinde 28 de persoane, în frunte cu Zidane, singurul a cărui identitate nu se cunoaşte fiind ofiţerul de legătură cu Ministerul de Interne în vederea chestiunilor de securitate.
O parte a echipei a fost dezvăluită pe 13 august, dar stafful a fost lărgit cu un nou preparator fizic, Arthur Hochede, care s-a ocupat anul trecut de jucătorii de la Red Star (Ligue 2) şi care va lucra cu Gregory Dupont, ''consilier de strategie şi performanţă''.
Philippe Jamin şi Serge Isidoro au fost incluşi în stafful medical, condus de medicul Herve Collado. Jamin se va ocupa de recuperarea jucătorilor, podologul Isidoro a lucrat la Benfica şi cu baschetbaliştii de la Nanterre.
Franţa va debuta în Liga Naţiunilor pe 25 septembrie, în Turcia, după care va juca în deplasare cu Belgia, pe 28 septembrie, acasă cu Italia pe 2 octombrie şi cu Belgia pe 5 octombrie.
Compoziţia staffului echipei Franţei (28 de membri)
Zinedine Zidane - selecţioner
David Bettoni - antrenor secund
Hamidou Msaidie - antrenor secund
Fabien Barthez - antrenor cu portarii
Arthur Hochede - preparator fizic
Farid Tabet - antrenor secund - analist video
Clement Ybert - analist video adjunct
Stephane Plancque - observator
Gregory Dupont - consilier pentru strategie şi performanţă
Herve Collado - medic
Pierre-Yves Froideval - kinetoterapeut
Maxime Matton - kinetoterapeut
Paul Olive - kinetoterapeut
Nagib Remita - kinetoterapeut
Philippe Boixel - osteopat
Philippe Jamin - asistent sportiv
Serge Isidro - podolog - pedichiurist
Kamel Lahlouh - intendent
Bastien Geray - intendent adjunct
ofiţer de legătură cu Ministerul de interne (în curs de selecţie)
Mustapha Khalef - agent de securitate
Mohamed Sanhadji - responsabil cu logistica şi securitatea
Laurent Georges - Team Manager
Xavier Giraudon - ofiţer de presă
Guillaume Bigot - video jurnalist
Antonio Mesa - video jurnalist
Boby Oodieux - fotograf
Roberto Falvo - chef bucătar
Info: Agerpres