Federaţia Franceză de Fotbal a anunţat oficial, marţi, compoziţia completă a staffului selecţionerului echipei naţionale, Zinedine Zidane, cu patru zile înainte de anunţarea componenţei lotului pentru primele meciuri din Liga Naţiunilor, transmite AFP.

Stafful naţionalei Franţei cuprinde 28 de persoane, în frunte cu Zidane, singurul a cărui identitate nu se cunoaşte fiind ofiţerul de legătură cu Ministerul de Interne în vederea chestiunilor de securitate.

O parte a echipei a fost dezvăluită pe 13 august, dar stafful a fost lărgit cu un nou preparator fizic, Arthur Hochede, care s-a ocupat anul trecut de jucătorii de la Red Star (Ligue 2) şi care va lucra cu Gregory Dupont, ''consilier de strategie şi performanţă''.

Philippe Jamin şi Serge Isidoro au fost incluşi în stafful medical, condus de medicul Herve Collado. Jamin se va ocupa de recuperarea jucătorilor, podologul Isidoro a lucrat la Benfica şi cu baschetbaliştii de la Nanterre.

Franţa va debuta în Liga Naţiunilor pe 25 septembrie, în Turcia, după care va juca în deplasare cu Belgia, pe 28 septembrie, acasă cu Italia pe 2 octombrie şi cu Belgia pe 5 octombrie.

Compoziţia staffului echipei Franţei (28 de membri)

Zinedine Zidane - selecţioner

David Bettoni - antrenor secund

Hamidou Msaidie - antrenor secund

Fabien Barthez - antrenor cu portarii

Arthur Hochede - preparator fizic

Farid Tabet - antrenor secund - analist video

Clement Ybert - analist video adjunct

Stephane Plancque - observator

Gregory Dupont - consilier pentru strategie şi performanţă

Herve Collado - medic

Pierre-Yves Froideval - kinetoterapeut

Maxime Matton - kinetoterapeut

Paul Olive - kinetoterapeut

Nagib Remita - kinetoterapeut

Philippe Boixel - osteopat

Philippe Jamin - asistent sportiv

Serge Isidro - podolog - pedichiurist

Kamel Lahlouh - intendent

Bastien Geray - intendent adjunct

ofiţer de legătură cu Ministerul de interne (în curs de selecţie)

Mustapha Khalef - agent de securitate

Mohamed Sanhadji - responsabil cu logistica şi securitatea

Laurent Georges - Team Manager

Xavier Giraudon - ofiţer de presă

Guillaume Bigot - video jurnalist

Antonio Mesa - video jurnalist

Boby Oodieux - fotograf

Roberto Falvo - chef bucătar

Info: Agerpres