Zidane nu este așteptat să schimbe radical lotul lăsat de Didier Deschamps, însă primele nume apărute pe lista preliminară indică deja direcția noului selecționer.

Esteban Lepaul, golgheterul din Ligue 1

La 26 de ani, atacantul lui Rennes a încheiat sezonul trecut ca golgheter în Ligue 1, cu 21 de goluri. Lepaul a început foarte bine și actuala stagiune, cu trei goluri în primele trei meciuri.

Francezul nu a evoluat încă în cupele europene, dar va debuta în acest sezon în Europa League, iar forma sa din campionat i-a atras atenția lui Zidane.

Pablo Pagis, o nouă opțiune în atac

Pablo Pagis este un alt jucător fără experiență la nivel european care a apărut pe lista preliminară. Extrema stângă în vârstă de 23 de ani a marcat 10 goluri și a oferit 5 pase decisive în Ligue 1 sezonul trecut, la Lorient.

Transferat la Paris FC în această vară, Pagis a devenit rapid titular. El a oferit o pasă decisivă în victoria cu Olympique Marseille, scor 3-2, în ultima etapă.

Ismailo Ganiou, fundașul lui Lens

Ismailo Ganiou, 21 de ani, este o altă surpriză pregătită de Zidane. Fundașul lui Lens s-a impus rapid în Ligue 1 și a schimbat recent naționala Burkina Faso cu reprezentativele de tineret ale Franței, după o singură apariție pentru prima reprezentativă a țării africane.

Concurența pe postul său este una puternică, dar Ganiou poate intra în calculele lui Zidane dacă își confirmă nivelul și în Champions League.

Andy Diouf, surpriza de la Inter

Andy Diouf completează lista celor patru jucători aflați la prima convocare preliminară pentru naționala Franței. Fostul fotbalist al lui Lens a avut evoluții apreciate la Inter Milano la începutul sezonului și a atras atenția noului selecționer.

Rămâne de văzut dacă cei patru vor face pasul de la lista preliminară la lotul final.

Prima selecție a lui Zinedine Zidane la naționala Franței va fi anunțată vineri, la ora 18:00. „Les Bleus” au programate patru meciuri în Nations League: cu Turcia pe 25 septembrie, Belgia pe 29 septembrie, Italia pe 2 octombrie și din nou Belgia, pe teren propriu, pe 5 octombrie.