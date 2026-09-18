Nichita Josan, mijlocaș ofensiv în vârstă de 18 ani cu dublă cetățenie, română și moldovenească, s-a transferat în vară de la Hellas Verona la Taichung Rock din Taiwan Football Premier League și a fost convocat acum pentru acțiunea naționalei Under 19 de peste Prut din perioada 22 septembrie - 2 octombrie.

”Reprezentativa de juniori U19 a Moldovei va susține în perioada 22 septembrie - 2 octombrie un cantonament de pregătire și va juca două partide de verificare cu Cipru. Cele două meciuri vor avea loc la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale de la Vadul lui Vodă”, a precizat Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

”M-am adaptat rapid. Antrenamentele sunt diferite. Mă simt foarte bine acolo. Sunt bucuros să fac parte dintr-o echipă ca Hellas Verona și muncesc zi de zi ca să tind spre ceva mai mult", spunea Josan în primăvară, pentru Moldova 1.

Lotul Moldovei Under 19 și programul meciurilor

Portari:

Nichita Lebedev (Zimbru), Hector Sula (CF Montanesa, Spania), Daniel Roșca (CS Brétigny, Franța)

Fundași:

Maxim Labic, Dumitru Marciuc, Alexandru Negură (toți, Academia Rebeja-UTM), Artemii Mura, Bogdan Puiu (ambii, Zimbru), Pedro Izbisciuc (Rio Ave, Portugalia), Nichita Pavlenco (Sheriff), Victor Moiseev (Dacia Buiucani), Evghenii Macarov (DJK Ingolstadt, Germania)

Mijlocași:

Andrei Fenin, Ivan Jeju, Mihail Corotcov (tustrei, Sheriff), Alexandru Robu, Sebastian Suruceanu (ambii, Zimbru), Iustin Cornescu (Sassuolo, Italia), Nichita Șarpe (Sepsi OSK, România)

Atacanți:

Nichita Josan (Taichung Rock, Taiwan), Tamer Wati (Zimbru), Bogdan Roșca (FC Real Sireț), Justin Gușan (SC Farense, Portugalia)

Staff-ul tehnic:

Simion Bulgaru (antrenor principal), Sergiu Epureanu, Dmitrii Grebenco (ambii, antrenori secunzi), Sergiu Botnăraș (antrenor de portari), Tudor Iapara (preparator fizic), Ana Coval (medic), Olga Bujor (maseur), Vlad Tricolici (manager)

Programul meciurilor:

Duminică, 27 septembrie, ora 14:00 | Moldova U19 – Cipru U19

Marți, 29 septembrie, ora 13:00 | Moldova U19 – Cipru U19

* Meciurile amicale cu Cipru sunt o etapă de pregătire pentru Naționala U19 a Moldovei către preliminariile Campionatului European U19, ediția 2026/27, runda 2. Micii tricolori de peste Prut vor evolua în grupa B4, alături de Bulgaria, Letonia și Gibraltar. Mini-turneul va avea loc în Bulgaria, în perioada 10-18 noiembrie 2026. (FMF)