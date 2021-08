Debutează Messi la PSG?! Starul argentinian a făcut deplasarea pentru meciul cu Reims

Noul star al lui Paris Saint-Germain, argentinianul Lionel Messi, figurează în grupul de 22 de jucători convocaţi pentru meciul cu Reims din Ligue 1, programat duminică seară, o premieră însoţită de revenirea lui Neymar şi de prezenţa lui Kylian Mbappe, al cărui viitor la gruparea pariziană este incert.

???? A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims ????#SDRPSG pic.twitter.com/8PONgR8rH2