Noi incidente au avut loc pe un teren de fotbal din Fanța. La șase zile după oprirea partidei dintre Montpellier și Clermont din Ligue 1, din cauza unei petarde aruncate în fața lui Mory Diaw, confruntarea dintre PSG și Reims a fost suspendată.

Mai multe artificii au fost aruncate pe teren în debutul reprizei secunde, la scorul de 0-0, iar jucătoarele au intrat imediat la vestiar, partida fiind suspendată.

După o pauză de 40 de minute și mai multe discuții între oficiali, decizia a fost definitivă.

PSG Vs Reims game suspended over fireworks destruction from neighbouring building.

Players, officials fans seen fleeing for safety.

As it is - no record of anyone Injured.