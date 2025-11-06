Daniele De Rossi, legenda celor de la AS Roma, a fost surprins marți seară în orașul Genoa. Fostul campion mondial nu a venit în vizită, ci a aterizat direct pentru a pune semnătura pe contractul de antrenor principal al "Grifonului".



Conducerea clubului a acționat fulger după ce l-a demis pe Patrick Vieira, iar De Rossi a acceptat provocarea de a prelua echipa imediat.



Contract pe termen scurt, cu o singură țintă



De Rossi nu-și asumă un risc pe termen lung. Presa din Italia scrie că fostul mijlocaș va semna o înțelegere valabilă doar până la finalul sezonului 2025-2026.



Obiectivul este unul singur și nu se negociază: salvarea de la retrogradare. Dacă De Rossi reușește să mențină echipa în Serie A, contractul se va prelungi automat.



Misiunea este contra-timp, deoarece antrenorul este așteptat să fie pe bancă încă de duminică, la un meci crucial. Genoa se pregătește pentru un adevărat "meci de șase puncte" împotriva Fiorentinei.



Situația din clasament este dramatică: Genoa e pe locul 18, primul retrogradabil, cu doar șase puncte adunate în 10 etape. Nici adversara de duminică nu stă mai bine. Fiorentina este "lanterna roșie" (locul 20), cu patru puncte, și, culmea, tocmai și-a demis și ea antrenorul, pe Stefano Pioli.

