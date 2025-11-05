Răsturnare de situație la Genoa lui Șucu! Cine va sta pe bancă la următorul meci

Răsturnare de situație la Genoa lui Șucu! Cine va sta pe bancă la următorul meci Serie A
Genoa a obținut luni prima victorie din acest sezon, 2-1 contra lui Sassuolo, iar echipa condusă de Dan Șucu a scăpat de ultimul loc din Serie A.

GenoaDomenico CriscitoDaniele de RossiPaolo Vanoliroberto murgita
După 9 etape cu doar 3 puncte acumulate, Genoa a decis să îl demită pe Patrick Vieira, iar la victoria cu Sassuolo, de luni, au stat interimarii Roberto Murgita și Domenico Criscito.

Genoa, gată să le ofere credit interimarilor Murgita și Criscito

Pe lista celor de la Genoa sunt Daniele De Rossi (42 de ani) și Paolo Vanoli (53 de ani). Fostului mare mijlocaș de la AS Roma i s-ar fi propus un contract până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în cazul în care salvează echipa de la retrogradare.

Totuși, Genoa a decis să suspende negocierile, cel puțin pentru moment. Directorul sportiv Diego Lopez și CEO-ul Andres Blazquez ar intenționa să mizeze pe interimarii Murgita și Criscito și la meciul cu Fiorentina, de duminică, scrie Gazzetta dello Sport.

O decizie în privința băncii tehnice ar urma să fie luată după meciul cu Fiorentina, în pauza pentru meciurile echipelor naționale. Nu este exclusă însă varianta ca Roberto Murgita și Domenico Criscito să fie păstrați pe bancă și ulterior, având în vedere că sunt foști jucători importanți ai echipei și au o relație foarte bună cu vestiarul.

Cu Nicolae Stanciu revenit în lot după accidentare, Genoa a urcat pe locul 18 după ultima etapă, cu 6 puncte în primele 10 etape.

