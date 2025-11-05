Dan Șucu își dorește să creeze o echipă secundă pentru Rapid în sezonul viitor, stagiunea 2026-2027. Mutarea ar reprezenta o premieră de când fondatorul Mobexpert a preluat frâiele grupării giuleștene, în luna mai a anului 2022.

Dan Șucu își propune să reînființeze Rapid 2

Ultima oară când trupa alb-vișinie a avut o formație-satelit s-a întâmplat în sezonul 2021-2022. Atunci Rapid 2 evolua în Liga 3. Tot din al treilea eșalon ar urma să ia startul în noul sezon, potrivit gsp.ro.

În prezent, gruparea de lângă Podul Grant deține trei baze sportive la Coresi, Constructorul și Ștefănești, pe lângă academia clubului. O echipă-satelit i-ar ajuta pe giuleșteni să intermedieze drumul juniorilor către prima formație.

Șucu a anunțat investiții considerabile pentru viitorul alb-vișiniilor

În urmă cu câteva luni, acționarul majoritar al grupărilor Genoa și Rapid anunța investiții masive pentru dezvoltarea structurii clubului giuleștean în privința juniorilor.

„Am preferat întâi ca zona de juniori să poată să înceapă, să avem jucători pentru echipa a doua și pentru cele 3-4 parteneriate pe care le vedem. Avem investiții mari de făcut. Am făcut deja investiții, dar mai avem mult de lucru” - au fost cuvintele omului de afaceri.

Sumă uriașă investită de Dan Șucu

În total, Șucu a investit la Rapid, conform declarației sale, o sumă totală de 40 de milioane de euro.

„Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro. Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor. Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri curente de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim”, susținuse Dan Șucu, potrivit ZF.

