VIDEO De râsul curcilor: și-a atins organul genital și a declanșat analiza VAR. Decizia arbitrului

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un meci din Brazilia a dat naștere la o fază tragicomică.

TAGS:
BraziliaCorinthiansPalmeiras

André, jucător al echipei Corinthians, a fost eliminat în timpul meciului de duminică împotriva lui Palmeiras (0-0). Motivul? Fotbalistul și-a atins organul genital!

Fără vedeta Memphis Depay (accidentat), Corinthians a rămas în zece oameni, în minutul 35, după ce André Pereira a comis un gest golănesc. După un duel aerian, fotbalistul s-a ridicat şi şi-a dus mâna în zona testiculelor. Imediat, Mauricio (Palmeiras) a cerut intervenția VAR. Ceea ce s-a și întâmplat.

Arbitrul Flavio Rodrigues de Souza a fost, într-adevăr, îndemnat de colegii săi de brigadă să revadă faza pe monitorul de pe marginea terenului. După ce s-a conformat, centralul l-a eliminat pe André și şi-a explicat decizia, în fața întregului stadion, folosind microfonul cu care era echipat.

Regulile jocului prezintă mai multe situaţii care constituie abateri pedepsite cu cartonaş roşu direct”, a explicat PC de Oliveira, jurnalist la Globo Esporte. „Una dintre acestea este atunci când un jucător rosteşte cuvinte jignitoare, vulgare sau insultătoare sau comite un act. În acest caz, arbitrul, după ce observă abaterea pe teren, trebuie să decidă dacă acordă direct un cartonaş roşu”, a continuat ziaristul brazilian, potrivit news.ro.

Nu este prima dată când echipa Corinthians este pedepsită pentru acest tip de comportament. În urmă cu mai puţin de două săptămâni (n.r. - pe 2 aprilie), Allan a fost eliminat şi el pentru că şi-a atins organul genital, în timpul înfrângerii cu 3-1, în deplasare, cu Fluminense.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!