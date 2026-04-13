Fără vedeta Memphis Depay (accidentat), Corinthians a rămas în zece oameni, în minutul 35, după ce André Pereira a comis un gest golănesc. După un duel aerian, fotbalistul s-a ridicat şi şi-a dus mâna în zona testiculelor. Imediat, Mauricio (Palmeiras) a cerut intervenția VAR. Ceea ce s-a și întâmplat.

Arbitrul Flavio Rodrigues de Souza a fost, într-adevăr, îndemnat de colegii săi de brigadă să revadă faza pe monitorul de pe marginea terenului. După ce s-a conformat, centralul l-a eliminat pe André și şi-a explicat decizia, în fața întregului stadion, folosind microfonul cu care era echipat.

„Regulile jocului prezintă mai multe situaţii care constituie abateri pedepsite cu cartonaş roşu direct”, a explicat PC de Oliveira, jurnalist la Globo Esporte. „Una dintre acestea este atunci când un jucător rosteşte cuvinte jignitoare, vulgare sau insultătoare sau comite un act. În acest caz, arbitrul, după ce observă abaterea pe teren, trebuie să decidă dacă acordă direct un cartonaş roşu”, a continuat ziaristul brazilian, potrivit news.ro.

Nu este prima dată când echipa Corinthians este pedepsită pentru acest tip de comportament. În urmă cu mai puţin de două săptămâni (n.r. - pe 2 aprilie), Allan a fost eliminat şi el pentru că şi-a atins organul genital, în timpul înfrângerii cu 3-1, în deplasare, cu Fluminense.