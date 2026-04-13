Campionatul din Paraguay tocmai a furnizat un moment care face înconjurul lumii! Motivul? Un gol de râsul curcilor! Jucătorul care a trimis mingea în portar din penalty a înscris, în cele din urmă, după ce a primit o degajare în faţă a unui fundaş!

Cu Olimpia Asuncion conducând cu 1-0 pe terenul lui Rubio Nu, oaspeţii au primit o lovitură de pedeapsă. Sebastian Ferreira a executat de la punctul cu var, în minutul 56. Ghicind corect colțul, portarul lui Rubio Nu, Franco Fragueda, a respins mingea. Și, firește, părea că golul a fost evitat. Apoi însă, a intervenit fundașul gazdelor, Fernando „Chapa” Martinez. Acesta a degajat mingea fix în fața executantului penalty-ului. Iar balonul a ricoșat în poartă: 2-0!