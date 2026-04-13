Ziua golurilor de generic! Așa a fost duminică pentru fotbalul internațional. Pentru că, pe lângă o fază de cascadorii râsului, oferită de Sport.ro aici, acum a apărut și un gol magnific, pur și simplu.

În mod normal, meciul Magherb Fez – Wydad din etapa a 12-a n-ar fi depășit nivelul unor știri din presa locală. Acum însă, această partidă, încheiată cu victoria gazdelor, scor 1-0, face înconjurul lumii. Pentru că singurul gol al meciului a fost înscris cu o execuție fantastică!

Când părea că meciul se va încheia cu o remiză albă, Driss El Jabali, fundaș de meserie, a marcat un gol la care 99% din marii atacanți ai lumii nici n-ar visa! Marocanul a punctat cu o rabona din afara careului, după cum se poate vedea mai jos: