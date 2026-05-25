Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară, în ultimul meci din ultima etapă a play-off-ului Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Rapid și Universitatea Craiova au împărțit punctele.

Ce a avut de zis Filipe Coelho după 0-0 în Giulești: ”E timpul”

La flash-interviu, după meciul din Giulești, Filipe Coelho, antrenorul principal al oltenilor, a evidențiat că în ciuda faptului că elevii săi nu au bifat cele trei puncte, e mulțumit de maniera în care au evoluat.

Tehnicianul a mai explicat și că e timpul ca jucătorii săi să se odihnească și să-și încarce bateriile pentru următorul sezon, în care Universitatea Craiova juca în preliminariile Champions League.

”Am venit aici să încercăm să câștigăm. Nu am obținut victoria, dar sunt mulțumit de ce au arătat jucătorii mei. Bineînțeles că am vrut să câștigăm.

Vom vedea ce se va întâmpla sezonul viitor în Champions League. E timpul să ne odihnim, apoi vedem cu ce jucători rămânem în lot, cine mai vine. Eu nu promit trofee, promit că muncim. Încercăm să dăm ce putem pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Coelho.

Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc în play-off cu 50 de puncte. ”U” Cluj s-a situat pe doi cu 46 de puncte, iar CFR Cluj a completat podiumul cu 43 de puncte. Dinamo a terminat pe 4 cu 39 de puncte, în timp ce Rapid, pe 5, cu 34 de puncte, iar FC Argeș, pe 6, cu 32 de puncte.

