Real Madrid pregătește sezonul următor, iar primele certitudini în privința plecărilor încep să se concretizeze. Clubul din capitala Spaniei îl va pierde la vară pe David Alaba, al cărui contract expiră la finele actualei stagiuni.

Asta se poate întâmpla și cu Antonio Rudiger, pentru că galacticii nu au decis dacă vor să-i reînnoiască înțelegerea contractuală, chiar dacă fotbalistul poate aduce un plus de experiență într-un vestiar plin de tineri.

Rudiger se află la Real Madrid din 2022 și este cotat la 9 milioane de euro de site-urile de specialitate, iar în această stagiune a jucat doar 19 meciuri, timp în care a marcat un gol.

În iarnă, în decembrie 2025, presa franceză scria că Luis Enrique, managerul lui PSG, este un mare fan al lui Antonio Rudiger. Astfel, fundașul central își termină contractul cu echipa spaniolă în iulie 2026, iar antrenorul spaniol a transmis conducerii că trebuie să îl aducă la Paris încă de atunci.

PSG era dispusă să plătească imediat 10 milioane de euro, în timp ce lui Rudiger i se oferea o mărire de salariu, față de cei 14.6 milioane de euro, cât primește anual pe Bernabeu. În cele din urmă mutarea nu s-a făcut, Real a vrut să îl țină, dar acum sunt șanse mici să îi ofere prelungirea contractuală.

Presa din Spania notează faptul că Real Madrid vrea altceva în defensivă, poate chiar să mizeze pe anumiți jucători tineri. Rudiger este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai agresivi fundași din La Liga, din cauza stilului său cu atacuri puternice și neprovocate și ieșiri nervoase necontrolate. Stilul său de joc este comparat cu cel al hulitului stoper portughez Pepe, care a jucat și el la Real Madrid (2007-2017).

Antonio Rudiger, care în luna martie a împlinit 33 de ani, este născut la Berlin dintr-un tată afro-german și o mamă originară din Sierra Leone. S-a format la juniorii cluburilor VfB Sperber Neukolln, SV Tasmania Berlin, Neukollner Sportfreunde, Hertha Zehlendorf, Borussia Dortmund și VfB Stuttgart.

La nivel de seniori a evoluat pentru VfB Stuttgart II (2011-2015), VfB Stuttgart (2012-2015), AS Roma (2015-2017), Chelsea (2017-2022) și Real Madrid (2022-2026).