Cosmin Contra (50 de ani) a încheiat 2025 cu un meci în care a fost la câteva secunde de un rezultat mare de tot!

Duminică, Al-Arabi Doha, formație care a fost „metamorfozată“ sub comanda antrenorului român, a reușit să întoarcă scorul după pauză, în confruntarea cu Al-Rayyan, echipa de pe locul 3 (n.r. – a căzut pe 4, între timp, după rezultatele înregistrate în ultima rundă). Jucătorii lui Contra au condus cu 2-1 până în minutul 90+5, când Saleh a înscris pentru oaspeți și a stabilit scorul final: 2-2.

În ciuda regretului că a scăpat victoria printre degete, Contra rămâne cu satisfacția unui mandat foarte bun până acum, la Al-Arabi Doha: 7 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri.

Revenind la duelul Al-Arabi - Al-Rayyan, meciul a furnizat un moment mai puțin obișnuit pentru Qatar Stars League. Într-un campionat cu niște reguli foarte stricte, inclusiv în privința comportamentului, antrenorii celor două rivale s-au luat la ceartă, după cum se poate vedea aici!

Incidentul a ajuns pe toate posturile din Qatar și, firește, după meci, cei doi antrenori au fost chestionați pe marginea conflictului.

Artur Jorge: „Ceartă? Nu! O exprimare a pasiunii!“

În condițiile în care arabii nu prea tolerează derapajele, atât Contra, cât și Artur Jorge s-au grăbit să minimalizeze cearta lor aprinsă care l-a îndemnat pe arbitru să oprească meciul timp de câteva secunde.

„Astfel de incidente sunt normale, când se joacă un derby. Pentru că tensiunea e mare, presiunea la fel, și se ajunge, uneori, la astfel de momente. Dar vă asigur că, între mine și Artur Jorge, totul s-a încheiat, odată cu fluierul final al meciului. Astfel de momente fac parte din fotbal“, a spus Contra.

Iar omologul său portughez a reușit să surprindă cu adevărat, oferind o interpretare savuroasă a conflictului. „Ceartă? Nu, nu! Ce ați văzut a fost o exprimare a pasiunii noastre pentru munca pe care o facem. A fost o dovadă a entuziasmului nostru pentru fotbal. Chiar insist: a fost ceva pozitiv“, a spus tehnicianul de 53 de ani.

