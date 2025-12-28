Ultimul meci al anului a fost de coșmar pentru Florinel Coman! Pentru că, sâmbătă, echipa sa, Al-Gharafa, lider în Qatar Stars League, a „reușit“ să piardă cu penultima clasată, Al-Shahaniya, scor 0-3!

Ca de obicei, fostul star al FCSB-ului a început meciul pe bancă, el având 14 minute adunate, în precedentele zece etape! După prima repriză însă, a fost evident că se prefigurează un rezultat catastrofal pentru Al-Gharafa. Pentru că gazdele au avut 2-0 pe tabelă, după primele 45 de minute.

În aceste condiții, portughezul Pedro Martins, antrenorul care nu-l are la inimă pe Coman, a fost obligat să-l arunce pe Florinel în luptă, din minutul 54, într-o ultima tentativă de a redresa situația.

Coman, în loc să primească mingea, a văzut cum colegii lui și-au bătut joc de o fază întreagă

La scurt timp după ce a intrat, Coman a avut șansa de a schimba cursul jocului. Sport.ro a arătat aici cum norocul l-a ocolit pe Florinel, la 2-0 pentru Al-Shahaniya.

Apoi, în minutul 64, când Al-Gharafa ataca în valuri, s-a petrecut o fază care, totuși, a evidențiat naivitatea echipei lui Coman. Cu mai mulți oameni adunați în jurul careului advers, mingea a fost repusă în joc. Coman, în apropiere, a fost ocolit, iar balonul jucat de un coleg, total aiurea, a pus Al-Shahaniya pe contraatac. De aici, totul s-a derulat pe repede înainte, iar Lotfi Madjer a finalizat spectaculos pentru 3-0.

Faza l-a lăsat „mut“ pe Pedro Martins, după cum se poate vedea aici, tehnicianul portughez fiind, pur și simplu, oripilat de ce au putut să facă elevii săi.

