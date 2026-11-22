La patru ani de la vânzarea clubului Chelsea către BlueCo, în mai 2022, holdingul lui Roman Abramovich, Fordstam, a reamintit în ultimele sale rapoarte financiare condiţiile de deblocare a sumei de 150 de milioane de lire sterline (aproximativ 170 de milioane de euro) reţinute în momentul vânzării.

Roman Abramovich speră să recupereze o sumă uriașă

Această sumă fusese pusă deoparte de noii proprietari pentru a acoperi eventualele sancţiuni financiare şi cheltuielile de procedură legate de fosta conducere a clubului.

Clubul londonez a trebuit să facă faţă, printre altele, mai multor sancţiuni pentru plăţi nedeclarate către agenţi şi intermediari în perioada în care Abramovich a fost proprietar: o amendă de 10 milioane de euro aplicată de UEFA în 2023, urmată de amenzi în valoare de 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 24 de milioane de euro) pronunţate de Premier League şi de Federaţia Engleză de Fotbal (FA) în 2026.

În conformitate cu contractul de vânzare, Fordstam reaminteşte că „orice reţinere efectuată de BlueCo din această sumă trebuie justificată până la 30 mai 2027, iar orice sold rămas trebuie virat către Fordstam”.

Publicaţia britanică The Times a explicat că societatea lui Abramovici a precizat totuşi că recuperarea acestor fonduri rămâne incertă.

News.ro.