Astrit Selmani s-a dezlănțuit după plecarea de la Dinamo: 10 goluri în ultimele cinci meciuri

Astrit Selmani s-a dezlănțuit după plecarea de la Dinamo: 10 goluri în ultimele cinci meciuri Fotbal extern
SPORT.RO
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Astrit Selmani (29 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, traversează o perioadă excelentă la Shaanxi Union, în liga secundă din China. Kosovarul a înscris de 10 ori în ultimele cinci partide și a ajuns la 15 goluri în actuala stagiune.

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astrit selmaniDinamo BucurestiGuangdong GZ-PowerShaanxi Union
Din articol

Selmani a avut o nouă prestație foarte bună în victoria cu 4-0 contra lui Guangdong GZ-Power, liderul campionatului. Atacantul a deschis scorul în minutul 6, apoi a oferit două pase decisive.

Astrit Selmani, 10 goluri în ultimele cinci meciuri

Seria excelentă a kosovarului a început cu un gol în remiza, scor 2-2, cu Suzhou Dongwu. Ulterior, a înscris o dată în victoria cu 3-0 contra lui Dalian City, a reușit un hat-trick în succesul cu 4-1 în fața lui Nanjing City și a marcat de patru ori în partida câștigată cu 5-1 contra lui Foshan Nanshi.

Cu reușita din meciul cu Guangdong GZ-Power, Selmani a ajuns la 10 goluri în ultimele cinci partide. În total, fostul dinamovist a înscris de 15 ori în cele 25 de meciuri disputate în acest sezon și a oferit cinci pase decisive.

Formația lui Selmani ocupă locul #5 în China League One, cu 45 de puncte după 27 de etape. Shaanxi Union se află la un singur punct de poziția a patra și la două puncte de locul al treilea.

  • Lider este chiar Guangdong GZ-Power, învinsă cu 4-0 în ultima etapă, care are 60 de puncte.

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Astrit Selmani este de 750.000 de euro. Atacantul kosovar mai are contract cu Shaanxi Union până în iulie 2027.

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