De câte minute a avut nevoie cel mai mic băiat al lui Zidane pentru a înscrie la debutul în naționala Franței

Elyaz, mezinul de 15 ani al lui Zinedine Zidane, a debutat cu gol la naționala Under 17 a Franței, în victoria cu 3-0 asupra Republicii Moldova din calificările pentru Europeanul de anul viitor.

Introdus pe teren în minutul 84, el a marcat după doar un minut, după un corner, și a stabilit scorul final. Elyaz Zidane joacă pe postul de fundaș stânga, are o înălțime de 1,94 metri și este legitimat la Real Madrid.

Toți copiii lui Zidane au jucat la echipele naționale

Mezinul familiei Zidane s-a alăturat astfel celorlalți trei frați ai săi, cu toții cu meciuri la naționalele de juniori și de tineret din Hexagon.

Enzo, cel mai mare, ajuns la 26 de ani la Rodez în Ligue 2, a evoluat pentru Franța la Under 19, după ce inițial jucase pentru selecționata sub 15 ani a Spaniei.

Luca (23 de ani), portar la Rayo Vallecano, în La Liga, a bifat toate categoriile de la Under 16 până la Under 20, în timp ce Theo (19 ani, Real Madrid Castilla) a fost convocat la Under 16, Under 17 și Under 20.