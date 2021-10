4 din 4! Toți băieții lui Zidane au acum selecții la naționalele Franței

Elyaz Zidane, care va împlini 16 ani în decembrie, a fost selecționat în această lună la reprezentativa Under 17 a Franței.

Mezinul familiei Zidane s-a alăturat astfel celorlalți trei frați ai săi, cu toții cu meciuri la naționalele de juniori și de tineret din Hexagon.

Enzo, cel mai mare, ajuns la 26 de ani la Rodez în Ligue 2, a evoluat pentru Franța la Under 19, după ce inițial jucase pentru selecționata sub 15 ani a Spaniei.

Luca (23 de ani), portar la Rayo Vallecano, în La Liga, a bifat toate categoriile de la Under 16 până la Under 20, în timp ce Theo (19 ani, Real Madrid Castilla) a fost convocat la Under 16, Under 17 și Under 20.

Elyaz joacă și el la Real Madrid, la echipele de juniori. În timp ce Enzo și Theo sunt mijlocași centrali, iar Luca portar, mezinul este folosit pe postul de fundaș stânga.

Zidane la Real: uriaș ca jucător, uriaș ca antrenor

Zinedine Zidane și-a încheiat cariera de jucător la Real Madrid, în 2006, după care a pregătit echipa în două rânduri, 2016-2018 și 2019-2021.

A reușit performanța fabuloasă pentru un antrenor de a câștiga trei ediții consecutive de Liga Campionilor (2016, 2017, 2018).