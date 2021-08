Debut cu stângul pentru Luca Zidane în noul sezon din La Liga. Fiul starului francez, eliminat în minutul 16

Luca Zidane (portar) a debutat cu stângul în noul sezon din La Liga, în meciul cu FC Sevilla, din deplasare, încheiat cu victoria gazdelor, 3-0.

În minutul 16 al partidei, fiul lui Zinedine Zidane a primit cartonașul roșu în urma unui fault asupra lui Idrissi. În plus, a fost acordată și lovitură de la 11 m, transformată de Youssef En-Nesyri.

Luca Zidane (23 de ani) a debutat ca fotbalist profesionist la Real Madrid, formație pentru care a jucat în două partide, în 2018 și 2019. Acesta a fost vândut în octombrie 2020 către Rayo Vallecano.

Celelalte două goluri au fost marcate de Erik Lamela, în minutele 55 și 79.

A straight red card for Luca Zidane (yes, he's Zinedine's son) and a penalty for Sevilla! ????

A really costly incident for Rayo Vallecano as En-Nesyri converts the spot kick to open the scoring too ???? pic.twitter.com/bXXMfvhyWv