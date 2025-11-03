Saudiții au început în forță și au deschis scorul rapid, în minutul 9, prin căpitanul Salem Al-Dawsari, iar Kaio Cesar a dublat avantajul. Gazdele au redus din diferență pe final, prin Ayoub Al Ouwi, insuficient însă pentru a evita înfrângerea.



Florinel Coman a fost titular la Al Gharafa, dar nu a putut termina meciul pe teren, fiind înlocuit din cauza unei accidentări.



"Plin de viață"



Până în momentul ieșirii de pe gazon, fostul jucător al FCSB a fost unul dintre cei mai activi oameni ai echipei sale. Publicația Sportsdunia i-a analizat prestația și i-a acordat nota 6.5.



"A părut plin de viață și a creat trei ocazii pentru echipa sa înainte de înlocuirea forțată de accidentare. A fost un alergător dornic și a încercat să facă lucrurile să se întâmple în treimea adversă. Am remarcat că a fost bun la a scoate faulturi în zone periculoase. Echipa i-a simțit lipsa creativității după ce a ieșit", au scris jurnaliștii.



Cel mai bun jucător al lui Al Gharafa în acest meci a fost considerat Alvaro Djalo (nota 7.5), în timp ce fundașul Seydou Sano a primit cea mai mică notă (5.0), fiind considerat vinovat pentru "o eroare costisitoare" care a dus la unul dintre golurile oaspeților.

