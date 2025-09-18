Asta e ținta lui Gigi Becali la FCSB: 13.000.000€ dintr-un foc!

Ange Postecoglou, „prăpăd“ la noua echipă. Debut cum nu se putea mai rău pentru australian

Columbianul Dayro Moreno, fostul atacant al echipei Steaua Bucureşti (acum FCSB), a reuşit o dublă pentru actuala sa formaţie, Once Caldas, pe care a ajutat-o să se impună cu scorul de 2-0 pe terenul echipei ecuadoriene de fotbal Independiente del Valle, miercuri, în prima manşă a sferturilor de finală ale turneului Copa Sudamericana.

Recordurile lui Dayro Moreno



Experimentatul atacant a marcat în minutele 22 şi 49 ale întâlnirii disputate pe stadionul Banco Guayaquil din Quito, ajungând astfel la un total de 10 goluri înscrise în actuala ediţie a celei de-a doua competiţii continentale intercluburi din America de Sud, echivalentul Europa League.

Dayro Moreno, care a împlinit marţi 40 de ani, este cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian, cu un total de 372 de goluri,

Conform El Tiempo.com, el a devenit miercuri cel mai vârstnic jucător care a înscris într-un turneu organizat de CONMEBOL.

Totodată, Moreno a devenit fotbalistul columbian cu cele mai multe goluri înscrise într-o ediţie din Copa Sudamericana şi mai are nevoie de o singură reuşită pentru a egala recordul deţinut din 2011 de chilianul Eduardo Vargas.

Meciul retur dintre Once Caldas şi Independiente del Valle se va disputa în data de 24 septembrie, pe Estadio Palogrande din Manizales (Columbia), informează Agerpres.

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Cele 372 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB



165 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

