Dayro Moreno, atacantul columbian fost la Steaua care va împlini 39 de ani în septembrie, a marcat și în ultimele două etape pentru Once Caldas, în 1-2 cu Deportivo Pereira și astăzi în 2-0 cu Millonarios, de fiecare dată din penalty.

Astfel, 6 dintre cele 8 goluri înscrise în acest debut de sezon de Once Caldas sunt reușitele lui Dayro Moreno!

Dayro Moreno, din ce în ce mai aproape de a deveni golgheterul numărul 1 din istoria Columbiei

”Goana” lui Dayro după recordul mondial pe care îl urmărește - acela de a deveni cel mai bun marcator columbian din toate timpurile - a fost prezentată de Sport.ro încă din urmă cu un an.

Astfel, acum, conform numărătorii celor de la La Patria, el este la 1 gol distanță de titlul de cel mai bun marcator din istoria modernă a campionatului Columbiei (recordul este deținut de Sergio Galvan Rey, fostul atacant argentinian al aceleiași Once Caldas: 224 de goluri vs 223 ale lui Dayro) și la 14 reușite de titlul de cel mai bun marcator columbian din lume (recordul îi aparține lui Victor Aristizabal, fostul vârf de la Valencia, Sao Paulo sau Santos: 346 de goluri vs 332 ale lui Dayro).

Dayro Moreno a înscris de 13 ori în 55 de meciuri la Steaua/FCSB

”Fiecare gol pe care îl înscrie îi permite lui Dayro Moreno să devină și mai important în istoria clubului Once Caldas și în istoria fotbalului columbian”, a scris La Patria.

La prima echipă a lui FCSB (pe atunci, Steaua), între 2008 și 2010, columbianul a înscris de 13 ori în 55 de partide jucate în Liga 1, Cupa României și cupele europene.

Foto: Once Caldas